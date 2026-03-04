Rotwood is nu verkrijgbaar voor de Switch 2

Een showcase is niet compleet zonder een verrassings-schaduwrelease. Die eer ging naar Rotwood. De titel was al een tijdje in Early Access en kwam dus gisteren onverwachts officieel uit voor zowel de Switch 2 als pc. Je vindt Rotwoord voor €28,99 in de Nintendo eShop.

Rotwood is een stijlvolle side-scrolling coöperatieve actie-vechtgame van Klei Entertainment, de studio achter de Don’t Starve-serie. De wereld is één grote chaos en nu moet jij samen met je vrienden ten strijde trekken tegen de verdorven beesten van het Rotwood. Kies je wapen, beheers complexe gevechtscombo’s en experimenteer met uitrusting om krachtige builds te creëren. Je voortgang hangt net zozeer af van je groeiende vaardigheden als van je buit, met uitdagende baasgevechten die precisie en slim teamwork vereisen. Vecht tegen verdorven beesten in gevaarlijke bosarena’s, alleen of met maximaal drie vrienden, lokaal of online.

Bekijk de launchtrailer hieronder om een indruk te krijgen van Rotwood!