Moonlighter 2: The Endless Vault aangekondigd voor Switch 2

De titel Moonlighter 2: The Endless Vault was al aangekondigd voor PlayStation 5, Xbox Series en pc. Maar wanneer de game Early Access verlaat en ergens in 2026 officieel uitkomt, verschijnt dit roguelite-avontuur ook voor de Switch 2. Dat bleek gisteren tijdens de Indie World showcase. Dit langverwachte tweede deel van uitgever 11 bit studios en ontwikkelaar Digital Sun heeft nog geen concrete releasedatum. Het eerste deel, Moonlighter, verscheen in 2018 voor o.a. de Nintendo Switch.

In Moonlighter 2 gaat Will’s reis verder en keren we terug naar de geliefde mix van kerkerverkenning en winkelbeheer-gameplay. Verken, plunder en koop spullen om je een weg te banen door verschillende dimensies in dit roguelite-avontuur met een twist. Will is gestrand in de mysterieuze plaats Tresna. Verken de steeds veranderende wereld en ontrafel de mysteries die diep in de Kluis verborgen liggen. En geniet ondertussen van de meeslepende soundtrack van Chris Larkin (Hollow Knight).

Kijk jij uit naar Moonlighter 2: The Endless Vault?