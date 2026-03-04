The Midnight Walk verschijnt op 26 maart voor de Switch 2

Tijdens de Indie World Showcase onthulden uitgever Fast Travel Games en ontwikkelaar MoonHood dat The Midnight Walk ook naar de Switch 2 gaat komen. Deze first-person duistere fantasy-avonturengame is al uit voor PlayStation 5 en pc, maar komt dus ook naar Nintendo’s nieuwste console. Wie van bijzondere animaties houdt zal zeker gecharmeerd zijn van deze titel.

In The Midnight Walk kruip je in de huid van The Burnt One. Je sluit vriendschap met een verdwaald lantaarnwezen genaamd Potboy en gebruikt zijn vlam om je weg te verlichten in een tegenstrijdige wereld vol wonderen en gruwelen. Overleef en wees de vele monsters te slim af die staan ​​te popelen om de vlam van je kleine vriend te verslinden. Ga op een angstaanjagende reis terwijl je vijf verhalen over vuur en duisternis beleeft. Geniet van een ongelooflijke cast aan bizarre personages. Bewonder elk verontrustend detail in een landschap dat met de hand is gemaakt en geanimeerd in stop-motionstijl.

Komt The Midnight Walk op jouw verlanglijstje? Geniet van onderstaande trailer!