No Rest for the Wicked komt ook naar de Switch 2

Tijdens de Sony State of Play bleek Tomb Raider: Legacy of Atlantis niet de enige game te zijn die ook naar de Switch 2 gaat komen. Een andere titel die we mogen gaan verwelkomen is No Rest for the Wicked. Deze actie-RPG bevindt zich sinds 18 april 2024 in Early Access voor pc, maar gisteren werd onthuld dat de volledige release voor pc en PlayStation 5 op 1 oktober gaat plaatsvinden. De release voor de Switch 2 en Xbox Series X|S volgt op een later moment, wanneer precies is helaas nog onbekend.

Two years. 1.8 million players. And now we finally get to say it ❤️



NO REST FOR THE WICKED 1.0 LAUNCHES THIS OCTOBER ON PC AND PS5. 100+ hours of content, an all new Class System and the final story arc you've been theorizing about since 2024!⁠



To every single person who… — No Rest for the Wicked (@wickedgame) June 2, 2026

No Rest for the Wicked is de langverwachte nieuwe titel van indie-developer Moon Studio, die we uiteraard kennen van de prijswinnende Ori-games. Dat waren twee actieplatformers, maar met het nieuwe project gooit de studio het duidelijk over een andere boeg. Toch zijn de verwachtingen niet minder, gezien de vele fans van de Ori-games. Mocht je Ori (nog) niet kennen, lees dan onze review van Ori and the Blind Forest – het eerste deel. Ori and the Will of the Wisps is de opvolger en net zo prachtig is mijn ervaring.

Wat mogen we van No Rest for the Wicked verwachten?

Deze nieuwe game is volgens de makers een verleidelijke mix van duistere verhalen, schilderachtige beelden en de beste soulachtige gevechten en RPG-ontwerp in zijn klasse. Spelers kruipen in de huid van een ‘Cerim’, een lid van een heilige orde doordrenkt met mysterieuze krachten. Als Cerim-strijder ben je belast met het vernietigen van de Pestilence, een oude plaag die het eiland Isola Sacra begint te verteren. Verzamel wapens, items en meer, én craft nieuwe wapens om het tij van elk gevecht te keren. Bereid je voor op een episch verhaal vol bloedvergieten en moed. Verken 15 met de hand ontworpen omgevingen en test je vaardigheden in uitdagende eindgame-activiteiten!

Ben je nieuwsgierig geworden naar No Rest for the Wicked? Bekijk dan snel de ‘vers van de pers’ aankondigingstrailer hieronder, en check ook hier de officiële website voor meer informatie en beelden.

Komt No Rest for the Wicked op jouw wensenlijstje?