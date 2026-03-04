Minishoot’ Adventures nu verkrijgbaar voor de Switch (2)

Stort jezelf in de volledig handgemaakte wereld van Minishoot’ Adventures. Deze titel werd tijdens de Indie World Showcase aangekondigd en is inmiddels verkrijgbaar voor zowel de Nintendo Switch als de Switch 2. De game is voor €14,99 te koop in de Nintendo eShop. Een gratis upgradepack is ook verkrijgbaar voor wie later wil overstappen van de Switch naar de S2-versie. De Switch 2-editie van de game heeft een hogere framerate en betere resolutie.

Minishoot’ Adventures combineert de spanning van schietactie met het gevoel van een ongelooflijke zoektocht. Alsof het een klassieker uit het 8-bit tijdperk is. Vecht om je vrienden te redden terwijl je een met de hand gemaakte wereld verkent. Van een glimmende overwereld tot de diepste grotten, Verbeter je ruimteschip en versla onderweg de eindbazen van de dungeons.

Is Minishoot’ Adventures mogelijk iets voor jou? Geniet dan van de trailer hieronder!