First person shooter Deadzone: Rogue komt op 17 maart naar de Switch 2

De Indie World Showcase gistermiddag toonde een diversiteit aan titels. Zo kwam er naast een aantal cozy titels ook een first person shooter voorbij. Deadzone: Rogue van Prophecy Games verschijnt op 17 april voor de Switch 2. De titel is al te vinden in de Nintendo eShop en momenteel met 20% korting te pre-orderen. Je kunt kiezen uit een standaardversie (nu voor €19,99 in plaats van €24,99) of een Deluxe Edition (nu €35,99 in plaats van €44,99). Bij die laatste ontvang je naast het basisspel ook de DLC’s ‘Operative Pack’ en ‘Mark II Pack’. De korting loopt nog tot en met 29 maart.

Waar gaat Deadzone: Rogue over?

Betreed een verlaten ruimtestation in Deadzone: Rogue, een razendsnelle roguelite FPS waarin elke speelsessie een intense strijd om te overleven is. Verken veranderende gangen, verzamel en combineer experimentele wapens en augmentaties, en vernietig biomechanische zwermen die bij elke confrontatie evolueren – of je nu alleen op pad gaat of samen met vrienden in co-op. Kun jij lang genoeg overleven om de Deadzone te veroveren?

Nieuwsgierig naar Deadzone: Rogue? Bekijk dan vooral de trailer hieronder!