Blud heeft een nieuwe update gekregen: Claws for Alarm!

#Blud op de Nintendo Switch heeft een spannende nieuwe update gekregen: Claws for Alarm!

In deze uitbreiding speel je als Becky Brewster, een tiener die ontdekt dat haar familie al eeuwenlang monsters bestrijdt. De update voegt nieuwe vijanden toe, zoals verschillende soorten weerwolven en honden met unieke varianten zoals gewone weerwolven, weerwolven met jetpacks en weerwolven in tanks! Maar ook raven, ooze monsters en vissen. Becky krijgt ook speciale ‘Claw’-aanvallen om sterker te zijn in gevechten tegen deze gevaarlijke monsters. Naast de nieuwe vijanden zijn er in Claws for Alarm nieuwe puzzels en verborgen schatten toegevoegd die je kunt ontdekken. Zo blijft de wereld van #Blud groeien met elke update en zijn er steeds meer plekken om te verkennen en uitdagende gevechten aan te gaan.

Ben jij enthousiast over deze nieuwe content? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!