Releasedatum bekend voor muzikale platformer Symphonia

Een aantal maanden geleden werd Symphonia aangekondigd, een side-scrolling platformer die draait om de kracht van de muziek. Op het moment van aankondiging was er nog geen releasedatum bekend, maar daar is nu verandering in gekomen. Ontwikkelaar Sunny Peak en uitgever Headup hebben namelijk aangekondigd dat de game vanaf 5 december beschikbaar is voor de Nintendo Switch. Dit werd bekend gemaakt door middel van een nieuwe trailer. Deze kun je hieronder bekijken. Wij mochten de game al eens proberen, mocht je benieuwd zijn dan kun je hier onze ervaringen lezen.

In Symphonia neem jij de rol aan van Philemon, een gemaskerde muzikant. Hij woont in de wereld van Symphonia, een wereld waarin muziek functioneert als de bron van leven en energie. Maar sinds de oprichters en hun orkest verdwenen zijn is het land langzaam in verval aan het raken. Maar wat als iemand een nieuw orkest samenstelt? Gewapend met een boog en viool ga je op pad. Hierbij zul je de boog gebruiken om de wereld te navigeren, terwijl je met je muziek eeuwenoude mechanieken in de wereld tot leven brengt. Verzamel muzikale grootheden en speel adembenemende muziek om de wereld te redden.