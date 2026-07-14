Bobo and the Chest of Nightmares aangekondigd voor de Nintendo Switch

Liefhebbers van platformers hebben weer een nieuwe titel om naar uit te kijken. Want Bobo and the Chest of Nightmares komt ook naar de Nintendo Switch. Dat heeft ontwikkelaar Polycast Labs onthuld. De digitale release staat gepland voor 30 oktober, dus we moeten nog even geduld hebben. Maar check vooral de trailer onderaan om een indruk te krijgen van deze op de jaren 90 geïnspireerde Collectathon!

Gevalletje oeps…

In Bobo and the Chest of Nightmares kruipen spelers in de huid van Bobo, een nar die oorspronkelijk is bedacht om te entertainen en vreugde te verspreiden. Maar tijdens een routinevoorstelling in het circus opent de onhandige Bobo per ongeluk de legendarische Chest of Nightmares. Daardoor bevrijdt hij de DreamMaster, een oeroud wezen dat het koninkrijk verandert in eeuwige schemering. Lukt het Bobo zich een weg te banen door deze verwrongen carnaval van dromen – Twilight Circus? Om de lach weer terug te brengen moet Bobo vertrouwen op zijn soepele acrobatiek en de leiding van het zwevende Droommasker. Door verloren ‘EchoMares’ terug te vinden en corrupte geesten te verslaan hoopt hij de geheimen van het Twilight Circus te doorgronden.

Soloproject

De titel combineert vloeiende acrobatiek, lichte gevechten en het zoeken naar schatten. Geïnspireerd door klassiekers uit het gouden tijdperk uit 1999, zoals Spyro the Dragon, MediEvil en Crash Bandicoot, brengt dit passieproject de strakke beweging en low-poly gotische charme terug. Bijzonder aan deze titel is dat het volledig is ontwikkeld door één persoon in de loop van slechts één jaar. David Ho, oprichter en solo-ontwikkelaar bij Polycast Labs geeft aan: ‘Ik wilde niet alleen een game maken; ik wilde een gevoel doen herleven dat je dacht te zijn kwijtgeraakt op een oude geheugenkaart in 1999. Bobo naar de Nintendo Switch brengen is een droom die uitkomt en voelt als de natuurlijke thuisbasis voor een 3D-collectathon, waardoor spelers op zoek kunnen gaan naar geheimen en aan de Dreammaster kunnen ontsnappen, waar ze ook zijn.’ (vertaald met Google Translate.)

Wil je meer zien/lezen, check dan hier de website van de game. Komt Bobo and the Chest of Nightmares op jouw wensenlijstje?