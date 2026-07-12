Rhythm Paradise Groove vliegt als warme broodjes over de toonbank

Oktober 2016 verscheen Rhythm Paradise Megamix op de Nintendo 3DS. Fans hebben dus een kleine tien jaar moeten wachten op een nieuw Rhythm Paradise-spel. Eerder deze week zijn de Japanse verkoopcijfers van Rhythm Paradise Groove bekendgemaakt en daaruit blijkt dat fans de gamereeks nog steeds erg trouw zijn gebleven. In de eerste week na de release is de titel namelijk al 393,378 keer verkocht! Ter vergelijking ging Star Fox in Japan sinds 25 juni ”maar” 52,068 keer over de toonbank.

Toch lijkt Rhythm Paradise Groove niet alleen in Japan, maar overal op de wereld een groot succes en dus ook in Nederland. Via Nintendo’s officiële webshop, de Nintendo Store, is het spel namelijk al enige tijd niet fysiek te koop. Daarnaast is ook te zien dat vele andere webwinkels de game niet op voorraad hebben. Het is waarschijnlijk dat deze titel op termijn weer verkrijgbaar gaat zijn. Voor nu zullen gamers die Rhythm Paradise Groove fysiek in huis willen hebben, nog even moeten wachten.

Ben je benieuwd geworden naar Rhythm Paradise Groove? Lees dan vooral hier onze review terug!