Happinet heeft Brigandine Abyss aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. De game is het derde deel in de Brigandine fantasy war/strategy RPG, waarvan het eerste deel in 1998 verscheen. Het vervolg verscheen daarna pas in 2020, en nu, zes jaar later, is daar een deel drie. Wanneer de game precies moet verschijnen is nog niet bekend, alleen dat dit later dit jaar zal zijn. Een teaser trailer verscheen tijdens de State of Play van 12 februari, deze kun je alvast hieronder bekijken.

In Brigandine Abyss volg je het verhaal van een machtig keizerrijk welke probeert het continent over te nemen en zes verschillende protagonisten die hier tegenover staan. Het verhaal begint met de koning van Solginat dood, terwijl de aanstaande keizer zich over zijn lichaam buigt. Kies één van de zes verschillende verhaallijnen en ervaar dit donkere verhaal terwijl je middelen managet, je leger uitbreid met mensen en monsters en het verzet leidt tegen het keizerrijk. Naast dat de game meerdere volledige campaigns heeft, introduceert het ook een nieuwe mission mode. Betaal je schuld, verover de wereld of laat je eigen steden opbloeien… alle 24 verschillende facties hebben hun eigen unieke winconditie.