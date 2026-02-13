Neva krijgt nieuwe Prologue DLC

Neva is een emotioneel actie avontuur dat in 2024 op de Nintendo Switch verscheen. In de game speel je Alba, een jonge vrouw die na een traumatische ontmoeting met duistere krachten gebonden is aan een geheimzinnige wolf. De game is van dezelfde ontwikkelaars als GRIS, en ook deze titel is bij release ontzettend goed ontvangen. Zo goed zelfs dat het blijkbaar hoog tijd was voor een DLC, welke een proloog is op het verhaal. In deze DLC wordt namelijk verteld hoe het lot van Neva en de wolf nou zo met elkaar verwikkelt raakte. We hoeven overigens niet lang op de DLC te wachten, want deze verschijnt 19 februari al. De trailer is hieronder te bekijken.

in de proloog volgen spelers Alba die achter het spoor van witte vlinders aanzit, een spoor dat haar tot diep in corrupe moerraslanden leidt. Hier ontdekt ze een wolven welp, eenzaam en alleen. Om te overleven zijn de twee op elkaar aangewezen, waarbij Alba het vertrouwen van de welp moet winnen om haar door verwoeste draslanden heen te leiden en de donkere krachten die hun achtervolgen af te schudden. De DLC is ontwikkelt om na de main game gespeeld te worden. Het bied een lastige uitdaging voor iedereen die daarna op zoek is en een nieuw verhaal voor terugkerende spelers. De DLC introduceert drie nieuwe locaties. AL deze locaties hebben unieke gameplay mechanieken, eveneens nieuwe vijanden en boss battles.