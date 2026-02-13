Reanimal viert release met launchtrailer

Na lang wachten is Reanimal vanaf vandaag eindelijk te spelen op Nintendo Switch 2. Die release gaat zoals gebruikelijk gepaard met een launchtrailer. Die kun je onder aan dit artikel bekijken.

Reanimal is een horrorgame van Tarsier Studios, die eerder hun stempel op de gamewereld drukten met Little Nightmares en Little Nightmares II. Deze invloeden zijn ook in de nieuwe game duidelijk te zien, maar nu lijkt het allemaal wat grootschaliger te zijn. Beide Little Nightmares-games wisten een unieke horrorervaring te creëren, en Reanimal borduurt daar mooi op voort. Vanaf vandaag is de game dus digitaal verkrijgbaar, al willen fans misschien liever voor de eerder aangekondigde fysieke edities gaan.

Ben jij vandaag al meteen in de game gedoken? We zijn benieuwd naar je ervaring!