Home Nieuws Game Nieuws Reanimal viert release met launchtrailer

Reanimal viert release met launchtrailer

Door
Linda
-
Reanimal key art

Na lang wachten is Reanimal vanaf vandaag eindelijk te spelen op Nintendo Switch 2. Die release gaat zoals gebruikelijk gepaard met een launchtrailer. Die kun je onder aan dit artikel bekijken.

Reanimal is een horrorgame van Tarsier Studios, die eerder hun stempel op de gamewereld drukten met Little Nightmares en Little Nightmares II. Deze invloeden zijn ook in de nieuwe game duidelijk te zien, maar nu lijkt het allemaal wat grootschaliger te zijn. Beide Little Nightmares-games wisten een unieke horrorervaring te creëren, en Reanimal borduurt daar mooi op voort. Vanaf vandaag is de game dus digitaal verkrijgbaar, al willen fans misschien liever voor de eerder aangekondigde fysieke edities gaan.

Ben jij vandaag al meteen in de game gedoken? We zijn benieuwd naar je ervaring!

Vorig artikel007 First Light krijgt story trailer
Linda
Linda
Hiya! Mijn naam is Linda, Daily Nintendo-redactielid sinds 2023. Mijn gamereis begon met Hercules voor de PS1 toen ik 7 was, en sindsdien was ik verkocht. Single-player games doen het voor mij het beste – laat mij mezelf maar lekker verliezen in een meeslepend verhaal. Nostalgie is voor mij ook een grote factor, met als nadeel dat mijn gamebacklog exponentieel blijft groeien omdat ik de games uit mijn jeugd telkens blijf herspelen. Je moet spelen wat je leuk vindt, toch?

GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR