Nintendo’s nieuwe mobiele game Pictonico! is vanaf nu beschikbaar

Ruim een week geleden kondigde Nintendo Pictonico! aan – een gloednieuwe mobiele game voor iOS en Android. De Nintendo Today!-app herinnerde ons er vanochtend aan dat de collectie aan minigames vanaf vandaag beschikbaar is! Wie weet heb je het pushbericht voorbij zien komen en heb je ook de bijbehorende video al bekeken. Pictonico! is gratis te downloaden via de App Store en Google Play-store. Nadat je de game hebt gedownload, kun je de kosteloze demo uitproberen (3 minigames) of minigamesets kopen. Set 1 kost €7,99 en bevat 50 games en Set 2 met 30 games kost €5,99.

Tover je foto’s om tot minigames

In Pictonico! speel je verschillende soorten minigames die gebruik maken van door jouw gemaakte foto’s. Dat kunnen foto’s zijn die je al op je smartphone hebt staan, of je kunt ter plekke foto’s maken en daarmee spelen. De games variëren van vrij eenvoudig tot knap lastig, maar bieden vooral veel plezier. Verwacht gekke opdrachten die ergens aan WarioWare doen denken. Zo kun je de mond van iemand op en neer bewegen om iets op te eten, een lollie voor een baby’s mond houden of iemand ontdoen van krabben. De game is beschikbaar in het Nederlands. En mocht je vragen hebben over de privacy omtrent jouw foto’s of gewoon over wat er allemaal mogelijk is, dan vind je op de officiële website veelgestelde vragen met alle antwoorden.

De video uit de Nintendo Today!-app staat nog niet op het YouTube-kanaal van Nintendo Nederland, dus vooralsnog doen we het met de Engelse aankondigingstrailer. Uiteraard kun je natuurlijk altijd zelf een kijkje nemen op Nintendo Today!