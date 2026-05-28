Call of Duty: Modern Warfare 4 officieel onthuld, ook voor Switch 2

Zoals verwacht is vandaag de gloednieuwe Call of Duty onthuld. Call of Duty: Modern Warfare 4 moet de game in een nieuwe donkere richting duwen. In de game is er grootschalige invasie van Zuid Korea aan de gang en die dreigt de wereld te destabiliseren. Deze game markeert de terugkeer van de franchise naar Nintendo-consoles sinds de Wii U.

Deze vierde game in de vernieuwde Modern Warfare-reeks is gemaakt door Treyarch. Hoewel het grootste gedeelte draait om een jonge Koreaanse soldaat, Private Park, zal er ook een gedeelte de bekende Captain Price volgen die terugkeert om buiten het systeem om te vechten. Je zult in elk geval verschillende locaties kunnen bezoeken in de campaign. Activision noemt naast Korea ook New York, Parijs en Mumbai.

Naast de verhaallijn is er natuurlijk multiplayer beschikbaar. Deze begint met 12 nieuwe maps voor 6v6 gevechten. Daarnaast zijn er ook Big War maps, een dynamische map in Kill Block en meer. Een gloednieuwe modus, de DMZ, wordt later meer over bekend gemaakt.

Meer zal op 7 juni bekend worden, maar de releasedatum staat in elk geval al vast op 23 oktober. De game moet naar Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc komen.