[Review] Farming Simulator 26 – Terug naar boe-boe-boerenland

Farming Simulator moet toch wel een van de bekendste simulator-games op de markt zijn. Vrijwel elk jaar komt er weer een nieuwe versie uit, dus de games moeten iets goeds doen, toch? Dit jaar is het de beurt aan Farming Simulator 26. Voorafgaande aan deze review was mijn ervaring met simulator-games beperkt tot PowerWash Simulator, en die met farming-games werd voornamelijk gekenmerkt door Stardew Valley. Wel wist ik net genoeg over Farming Simulator om te vermoeden dat dit absoluut andere koek zou worden. En dat klopte ook absoluut.

Zo zit de hooivork in de steel

Voordat we echt in de review duiken, moeten we een paar zaken benoemen. Je hebt namelijk Farming Simulator, en Farming Simulator. Sommige edities van de game – zoals Farming Simulator 25 – worden uitgebracht voor pc, Xbox en PlayStation, en zijn zeer uitgebreide titels. Andere edities worden uitgebracht voor mobiele apparaten en Nintendo Switch. Dit zijn meer uitgeklede versies van dezelfde game om ze geschikt te maken voor deze platformen. Dit zie je overigens ook zeker terug in het prijsverschil, dus je weet wat je krijgt. Farming Simulator 26 is zo’n light-versie van de game, uitgebracht voor iOS, Android en Nintendo Switch (voor Switch 2 is er het uitgebreidere Farming Simulator: Signature Edition, voor wie het meer hardcore boerenleven wil opzoeken). In deze review zal ik hier en daar wat vergelijkingen trekken tussen Farming Simulator 25 en 26, maar omdat ik de eerstgenoemde niet heb gespeeld, zal ik me voornamelijk op de nieuwe editie richten.

Voor de oningewijden – Farming Simulator is een game die precies inhoudt wat de titel zegt. Je simuleert het boerenleven. Je begint op een boerderij met een paar machines en wat akkers tot je beschikking. Aan jou de taak om met deze bescheiden middelen een waar agrarisch imperium op te bouwen. Dit doe je door geld te verdienen met het verkopen van gewassen en andere producten, en dat geld weer te investeren in nieuwe machines en nieuw land. Klinkt eenvoudig? Laat ik je dan meteen even uit die droom helpen.

Veel hooi op je vork

Bij het starten van een nieuwe game krijg je de keuze uit twee opties: Career en Creative. Het enige verschil tussen beide modi is geld. In Career begin je met $ 100.000. De centjes in Creative zijn technisch gezien niet ongelimiteerd, maar met een startsaldo van $ 250 miljoen zit je er niet ver vanaf. Ben je net als ik een volledige nieuwkomer in deze serie, dan raad ik je aan om met Creative te beginnen. Daarin kun je namelijk zonder geldzorgen de mogelijkheden van de game uittesten. Er is immers een hoop te doen, en je handje wordt niet bepaald vastgehouden. In beide modi kun je een korte tutorial volgen, maar die legt bij lange na niet alles uit. Daarna ben je volledig aangewezen op de Help-sectie, die nog een aantal zaken uitlegt. Helaas wordt er ook vrij veel NIET uitgelegd (zoals productieketens of de lane assist). Het is dus een kwestie van uitproberen en/of YouTube-video’s opzoeken met uitleg. Een lang verhaal om te zeggen dat de game vrij overweldigend is. Je wordt nogal in het diepe gegooid. Dat moet wel je ding zijn als je plezier uit deze simgame wilt halen.

De game raadt je aan om één van drie richtingen te kiezen: akkerbouw, veehouderij of bosbouw. Hoewel dit een handige leidraad kan zijn, ben je daar zeker niet aan gebonden. Farming Simulator 26 geeft je de mogelijkheid je eigen plan te trekken. In beide modi kun je kiezen uit dezelfde twee startlocaties en begin je met dezelfde set-up. Gedurende de game blijft dezelfde gameplay-lus centraal staan: akkers bewerken, zaaien, oogsten, en tot slot je oogst verkopen, opslaan voor later, of gebruiken voor uitgebreidere productieketens. Daarbij moet je het weer, de seizoenen en vooral de prijzen in de gaten houden. Omdat je steeds meer te doen krijgt, kun je AI Workers inhuren om specifieke taken voor je te doen. Het zijn echter niet bepaald de snelste werkkrachten en soms raken ze gebugd en stoppen ze met werken (maar wel salaris blijven innen, de oplichters). Desondanks zul je merken dat ze al snel essentieel worden. Het is flink aanpoten.

Beeld en geluid

De gemiddelde simulator-game onderscheidt zich over het algemeen niet door de adembenemende graphics, en Farming Simulator 26 is hier geen uitzondering op. Je moet echter wel in je achterhoofd houden dat deze versie is gemaakt voor mobiele apparaten. De graphics vallen dus zeker niet tegen en zijn ook geen minpunt te noemen. Farming Simulator 26 is gemaakt voor de originele Switch, maar ik heb de game op een Switch 2 gespeeld. Over de prestaties op de Switch kan ik dus niets zeggen. Op de Switch 2 draait de game over het algemeen goed, alleen worden grotere akkers nooit helemaal gerenderd.

Wat ik wél een klein minpunt vind, is hoe het prijzenmenu is ingedeeld. Het linkergedeelte bevat een hoop loze ruimte, en rechts is juist niet genoeg plaats om de prijsschommelingen voor het hele jaar te zien. Scrollen door het jaaroverzicht gaat daarnaast ook niet erg soepel, dus dat was voor mij wel een klein frustratiepuntje. Eén ding wat me daarnaast opviel, waren de taalfouten in de (Engelse) Help-sectie. Doet niets af aan de gameplay, maar ik struikelde wel een paar keer over de woorden. Een extra rondje QA was wellicht geen overbodige luxe geweest.

Over audio is weinig te zeggen, want muziek is er nauwelijks. Je wordt voornamelijk vergezeld door het geluid van je machines. Dat maakt het stiekem wel een geschikte game om ondertussen je luisterboek bij op te zetten! Ga ik de mijne eindelijk eens uit krijgen.

Nieuw in FS26: Contracten

Juist omdat Farming Simulator 26 minder uitgebreid is dan zijn grote broer, is er iets nieuws toegevoegd om het toch interessant te houden. Dat zijn de Contracten. Kijk, als je niet in Creative speelt, is geld verdienen best een tijdrovende bezigheid. Je begint met slechts drie velden, een handjevol kippen en een paar startmachines. Om genoeg geld te verdienen om nieuwe machines (laat staan nieuwe akkers) bij te kopen, ben je wel een tijdje zoet met dezelfde drie stukken land en dat kan al gauw gaan vervelen. Een gevoel van progressie is er dan immers vrij weinig.

Contracten zijn tijdelijke ‘missies’ waarbij je andere lokale boeren kunt helpen voor wat extra cash. Dit zijn veelal dezelfde werkzaamheden die je op je eigen akkers ook doet, maar je zult ook kennismaken met taken die je zelf nog niet kunt doen omdat je de middelen nog niet hebt. Voor een kleine verlaging van je beloning kun je de benodigde extra apparatuur bovendien huren. Dit maakt alle contracten eigenlijk gelijk al toegankelijk, wat de game op zijn beurt veelzijdiger maakt. Als iemand die graag concrete doelen in een game heeft om naartoe te werken, heb ik gemengde gevoelens bij deze nieuwe functie. Ja, het is concreet, maar het zijn wel allemaal kortetermijndoelen. Als je dus naar iets wilt toewerken, zul je toch echt zelf een doel moeten verzinnen. Niet erg, maar het is goed om te weten dat dit bij de typische Farming Simulator-ervaring hoort. Het gaat om de GRIND.

Tot slot

Zolang je weet dat je het kleinere broertje van de ‘echte’ Farming Simulator in huis haalt, kun je je prima met Farming Simulator 26 vermaken. Een bijkomend voordeel van de game is dat je er ook nog wat opsteekt. Farming Simulator als reeks geeft de leken onder ons antwoord op brandende vragen als ‘waar zijn al die machines toch voor?’, ‘waar komen al die random hooibalen op akkers toch vandaan?’ en ‘hoe moet ik in godsnaam achteruit rijden met zo’n grote aanhanger?’. Dit spel zal zeker niet in ieders straatje liggen, maar voor de juiste persoon is dit dé game om lekker de rust op te zoeken en de hectiek van de dag achter zich te laten.