Call of Duty is iets aan het teasen, nieuwe game waarschijnlijk naar Switch 2

Call of Duty is sinds enkele jaren in het bezig van Microsoft/Xbox na de overname van Activision Blizzard. Bij een rechtszaak over de overname werd bekend dat er afgesproken is dat Call of Duty minimaal 10 jaar lang op Nintendo-apparaten zou verschijnen, echter tot nu toe was dat nog niet gebeurd. Het lijkt er echter op dat daar verandering in komt.

Hoewel Call of Duty voor dit jaar nog niet is aangekondigd, is de ontwikkelaar wel met een livestream iets aan het teasen wat te maken heeft met Korea. Verder zijn er leaks zoals een verhulde coverart via billbil-kun op X. Hieruit lijkt het duidelijk dat de volgende game Modern Warfare 4 zal zijn. Vervolgens heeft Natethehate op Reddit gezegd dat dit de eerste CoD voor Switch 2 moet zijn. Het is dus nog even wachten op bevestiging, maar de teaserstream kun je hieronder zien.