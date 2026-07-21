Call of Duty: Modern Warfare 4 kondigt open bèta aan voor Nintendo Switch 2

Op 23 oktober komt Call of Duty: Modern Warfare 4 naar Switch 2, PS5, Xbox Series S|X en pc. Sinds de aankondiging in mei is er al de nodige informatie gedeeld over de gameplay en bijvoorbeeld de Extraction modus DMZ. Het laatste nieuws is dat uitgever Activision en ontwikkelaar Infinity Ward data hebben onthuld voor een open bèta van Call of Duty: Modern Warfare 4. Dit evenement vindt plaats van 28 augustus tot 1 september. Om deel te kunnen nemen heb je een actief Nintendo Switch Online-abonnement nodig en natuurlijk een Nintendo-account. De specifieke tijdstippen worden binnenkort aangekondigd, net als details over de inhoud van de open bèta.



Voor spelers die de game al hebben gepreorderd is er van 21 tot en met 25 augustus – het weekend voor de open bèta – al een ‘Early Access’-bèta. Maar die zal alleen plaatsvinden voor PlayStation 5, Xbox Series en pc, helaas dus niet voor de Switch 2. Waar Nintendo-spelers wel van kunnen genieten is Call of Duty: NEXT op 21 augustus. Dit evenement van Activision bevat live gameplay, een uitgebreide presentatie over de multiplayer-content en nieuwe onthullingen voorafgaand aan de bèta. Hier vind je op de officiële website de details die nu bekend zijn over de open bèta.



Pre-orders voor de game zijn nu al mogelijk voor de andere platforms, die voor de Switch 2 gaan op 26 augustus van start. Geniet van de nieuwe trailer hieronder!