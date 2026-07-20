[Review] The Mermaid Mask (Switch 2) – Een heerlijk moordmysterie

Op 16 juli kwam The Mermaid Mask uit, een point-and-click-moordmysterie voor de Switch en Switch 2. Dit avontuur is het volgende deel in de Detective Grimoire-serie en de opvolger van Tangle Tower uit 2019. Ook dit deel komt weer uit de koker van SFB Games – de studio achter de multiplayer-hit Snipperclips en Crow Country. Mocht je het eerste deel (nog) niet gespeeld hebben, dan is er niets aan de hand. Op X benadrukken de makers dat The Mermaid Mask een opzichzelfstaand avontuur is, geschikt voor zowel fans als nieuwkomers. Ik heb de zaak inmiddels opgelost en vertel in deze review graag waarom The Mermaid Mask een dikke aanrader is!

Whodunit?

In the Mermaid Mask speel je wederom als detective Grimoire en zijn partner Sally. De plaats delict bevindt zich dit keer op een vreemde onderzeeër. Daar is de kapitein dood aangetroffen en ons duo wordt opgetrommeld om deze moord op te lossen. Een klassiek gevalletje ‘Whodunit?’ dus. Het vreemde aan deze zaak is dat het slachtoffer – kapitein Magnus Mortuga – om het leven is gekomen in een afgesloten kamer, liggend naast een eeuwenoude stenen ketel. De grote vraag is natuurlijk: wat is er gebeurd? En vooral: wie is de dader? Aan jou de taak om de acht eigenaardige bemanningsleden aan boord te bevragen en dit mysterie tot op de bodem uit te zoeken. Kwam er een vloek uit de ketel? Is een van de bijzondere verdachten de dader? Of is de waarheid nog vreemder…?

Point-and-click-gameplay met leuke puzzels

De game kenmerkt zich door traditionele point-and-click-gameplay afgewisseld met puzzels en ondervragingsmomenten waarin je aanwijzingen moet combineren. Dit is vergelijkbaar met het vorige deel. Leuk aan dit deel is dat de gevonden voorwerpen volledig in 3D worden weergegeven. Als speler volg je het verhaal en probeer je in de verschillende ruimtes aanwijzingen te verzamelen door verdachten te ondervragen en voorwerpen te onderzoeken. Je kunt je niet vrij door de onderzeeër verplaatsen, maar kiest op een kaart naar welke ruimte je toe wilt gaan. Gaandeweg ontdek je zo alle bunkers en ontmoet je alle acht – toch wel bijzondere – bemanningsleden aan boord.

De game geeft heel gestructureerd steeds meer stukjes van de puzzel vrij en helpt bovendien ook visueel door het tonen van de te stellen vragen of het weergeven van een vergrootglas. Mocht je onverhoopt toch vastzitten, dan kun je op het rode vlakje klikken waarmee je een hint ontvangt voor je volgende stap. De puzzels zijn leuk en divers en vragen soms echt wel wat denkwerk. Een enkele keer kun je ze niet direct oplossen omdat je nog niet over de juiste informatie beschikt. Dan is het een kwestie van laten liggen tot een later moment. Voor geoefende spelers zijn de puzzels mogelijk wat minder uitdagend. Al moet ik zeggen dat ik geen enkele puzzel echt heel simpel vond. Ik heb juist genoten van de mate van uitdaging. Daarbij moet ik wel aangeven dat de game helaas niet in het Nederlands te spelen is.

De personages stelen de show

De game draait soepel op de Switch 2 en de besturing werkt prettig. Audiovisueel is het ook genieten. The Mermaid Mask ziet er door de handgemaakte visuals prachtig uit. De personages zijn erg mooi geanimeerd en gecombineerd met het geweldige stemwerk en de heerlijke humorvolle dialogen eisen zij de hoofdrol op. Wat heb ik gelachen om de scherpe onderlinge opmerkingen tussen Sally en Grimoire. Maar ook van de eigenaardigheid van de andere personages. Ze zijn allemaal uniek in hoe ze er uitzien, maar vooral ook in hoe ze zinnen formuleren en hun versie van gebeurtenissen vertellen. Zo leuk. De makers zijn er duidelijk in geslaagd een boeiende groep aan verdachten te creëeren. Het meest genoten heb ik van Symmetry Silkmoth, een jonge illusionist. De naam alleen al vond ik hilarisch.

Uiteindelijk wist ik na zo’n 17 uur spelen eindelijk ‘whodunit’. Online zijn er spelers die aangeven de game binnen 6 à 7 uur uitgespeeld te hebben. Ik heb dit avontuur echt op mijn gemakje gespeeld. Dat betekent dat ik geen dialogen heb versneld, maar juist heb geluisterd naar alle gesprekken. Bij sommige puzzels duurde het ook even voordat ik doorhad in welke richting ik de oplossing moest zoeken. Maar al die tijd wist het verhaal mij te boeien. En ook al is het einde geen grootse onthulling, het vormt wel een prima afronding van het mysterie. De speelervaring zit vooral in het zoeken naar de oplossing, niet in de ontknoping zelf.

Zo leuk!

Volgens mij is het inmiddels wel duidelijk dat ik erg heb genoten van The Mermaid Mask. Van het mysterie, de puzzels en vooral de unieke personages. Ben je fan van point-and-click-games of moordmysteries dan is dit een makkelijke aanrader. En mocht je Tangle Tower nog niet gespeeld hebben, dan zul je die ongetwijfeld willen aanschaffen na het spelen van The Mermaid Mask. Als je snel beslist koop je die bovendien nog tot en met 22 juli met een flinke korting voor €3,35 in de Nintendo eShop. The Mermaid Mask is voor €20,49 digitaal te koop in de Nintendo eShop. Klik hier voor de Switch-versie en hier voor de Switch 2. Hier vind je trouwens de launchtrailer. Ik hoop van harte dat er nog vele delen zullen volgen in de Detective Grimoire-serie.