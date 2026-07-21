Overzichtstrailer Splatoon Raiders nu te bekijken

We hoeven nog maar een kleine twee dagen te wachten, want aanstaande donderdag is Splatoon Raiders eindelijk speelbaar op de Nintendo Switch 2. Eind vorige maand kregen we meer informatie over dit spel dankzij een speciale Nintendo Direct. Toch wordt heel de game deze middag nog even samengevat dankzij onderstaande overzichtstrailer. Zo maken we nét voor de release nog één keer kennis met onder andere de Spiralieteilanden, de upgrades van wapens en de multiplayerstand.

In Splatoon Raiders kom je na een crashlanding op de mysterieuze Spiralieteilanden terecht. Hier moet jij, als techneut, samenwerken met een drietal avontuurlijke muzikanten genaamd Deep Cut. Samen met hun los je het mysterie van de eilanden op, haal je zoveel mogelijk buit binnen en probeer je (niet geheel onbelangrijk) weer thuis te komen. Nieuw in dit Splatoon-spel is dat het voornamelijk focust op een singleplayer-avontuur, al is er ook wat plezier met vrienden te beleven.

Krijg je na het zien van onderstaande trailer nog steeds niet genoeg van deze titel? Neem dan voor dit artikel nog eens door, met daarin de hoogtepunten van de Splatoon Raiders-Direct van 30 juni.