Cast stemacteurs bekendgemaakt voor Orbitals

Vlak na het uitbrengen van de openingsvideo voor de aanstaande co-op game Orbitals hebben uitgever Kepler Interactive en ontwikkelaar Shapefarm ook de internationale stemmencast bekendgemaakt. Voor de Engelstalige stemmen gaat het om de volgende namen:

Rebecca Wang is Maki, een eigenzinnige monteur en de jongste in de nederzetting. Onlangs nog sprak Rebecca de stem in van Calotesia in The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

Stephen Fu is Omura, een stille cartograaf die vaak in gedachten verzonken is. Omura en Maki groeiden samen op in de nederzetting, als tweelingen. Stephen’s stem kennen we van verschillende personages in de Trails in the Sky-reeks.

Jonathan Ha is Togen, de stille en gereserveerde leider van de nederzetting.

Cassie Ewulu is Kinakoko, een luidruchtige en botte monteur.

Brent Mukai is Jaga, een excentrieke handelaar die Maki en Omura tijdens hun avontuur tegenkomen.

De Japanse stemmencast bestaat verder uit Risa Kageyama, Ryota Ōsaka, Masaaki Mizunaka, Mayumi Oda, Tatsuya Kobayashi en anderen.

Orbitals komt op 3 september exclusief naar de Switch 2. En ja, voor liefhebbers van een fysiek exemplaar: de game staat volledig op de cartridge (dus geen gamekeycard). Heb je trouwens onze preview van Orbitals al gelezen? Doe dat vooral want Orbitals lijkt een bijzondere én uitstekende game te gaan worden!