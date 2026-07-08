Moonlight Peaks is nu te spelen – devs werken aan verkorten laadtijden

Gisteren verscheen de charmante cozy game Moonlight Peaks voor zowel de Switch als de Switch 2. Een heerlijke titel waarin je als vampier je eigen boerderijtje runt in het gelijknamige stadje. Ondertussen bouw je relaties op met je bijzondere dorpsgenoten en achterhaal je het geheim van de zeven families die er wonen. Moonlight Peaks is een aanrader voor wie dagelijks lekker een half uurtje wil spelen. Maar in mijn review schreef ik ook over de hinderlijke laadschermen op de Switch 2. Storend, niet alleen vanwege de duur (zo’n 15 seconden) maar ook de frequentie. Nu de game uit is druppelen online de eerste ervaringen van andere spelers binnen, en ook op de Switch ervaren mensen lange laadtijden.

Gelukkig zijn de reacties van spelers niet aan dovemansoren gericht. Op het officiële Discord-kanaal van de game valt te lezen dat de ontwikkelaars zich bewust zijn van de laadtijden. Ze geven aan er al mee aan het werk te zijn. Dus hopelijk volgt er spoedig een patch waarna de lange en frequente laadtijden op de Switch en Switch 2 verleden tijd zijn. Geniet in de tussentijd van de zojuist verschenen launchtrailer van Moonlight Peaks! Of probeer de titel zelf via de gratis demo in de Nintendo eShop.