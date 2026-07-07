55e Grand Prix Tetris 99 staat in het teken van Star Fox

Sinds anderhalve week kunnen Switch 2-bezitters aan de slag met het welbekende Star Fox, maar dan weer in een nieuw jasje. Als je maar geen genoeg krijgt van dit spel en even iets anders wilt doen, dan hebben we goed nieuws voor je. Vanaf aanstaande vrijdag, 10 juli, wordt er namelijk een Star Fox-thema aan Tetris 99 toegevoegd! Door de trailer, die onderaan dit artikel te bekijken is, krijg je alvast een officiële blik op het thema, inclusief de muziek die op de achtergrond zal afspelen.

Spelers van Tetris 99 krijgen de mogelijkheid om vanaf vrijdag 10 juli 09:00 tot dinsdag 14 mei 08:59 het thema permanent te ontgrendelen. Dit doe je door 100 eventpunten zien te bemachtigen, wat je simpelweg doet door te spelen. Dit klinkt misschien vrij eenvoudig, maar de spelers worden elke dag alsmaar beter, waardoor het nog best een uitdaging kan zijn om snel punten te verzamelen!

Mocht je Tetris 99 nog nooit hebben gespeeld, dan is het goed om te weten dat die game gratis te spelen is op de Nintendo Switch als je in bezit bent van een NSO-abonnement. Het is dus zeker de moeite waard om het een keer uit te proberen! Ben je dankzij dit nieuwsbericht geïnteresseerd geworden in Star Fox? Lees dan vooral hier onze review terug!