Nintendo deelt openingsvideo van Orbitals

Tijdens de Nintendo Direct van 9 juni werd onthuld dat we de co-op game Orbitals op 3 september op de Switch 2 mogen verwelkomen. In eerdere trailers zagen we al dat het een game met een anime artstijl gaat worden. En Nintendo deelt nu de gloednieuwe openingsvideo van de game. Deze scenes zijn geanimeerd door Studio Massket, de animatiestudio achter enkele van de meest geliefde Japanse anime. Zij verzorgen niet alleen de openingsbeelden, maar creëren ook de handgemaakte tussenfilmpjes voor de game. Je vindt de nieuwe beelden onderaan!

Orbitals is een intergalactische co-op game voor twee spelers exclusief voor de Switch 2. Je speelt als Maki en Omura, twee jonge ontdekkingsreizigers die hun vervallen ruimtestation proberen te redden nadat het vast is komen te zitten in een mysterieuze kosmische storm. Qua gameplay doet het een beetje denken aan titels als It Takes Two en Split Fiction. De game draait namelijk sterk om samenwerking: spelers moeten samen puzzels oplossen, gevaren in de ruimte overwinnen en goed communiceren om verder te komen. Oh en mocht je het gemist hebben, de game staat volledig op de cartridge (dus geen gamekeycard)!

Staat Orbitals op jouw wensenlijstje voor dit jaar?