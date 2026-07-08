Pearl Abyss geeft update over mogelijke Switch 2-port van Crimson Desert

Eind maart schreven we dat de CEO van Pearl Abyss – Heo Jin-young – onthulde dat ze onderzoek doen naar een Switch 2-port van Crimson Desert. Die game verscheen op 19 maart dit jaar voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X|S. Het is een open wereld-game met een wereld waar je honderden uren in kunt verdwalen. De wereld zit vol met gameplay mechanics uit andere open wereld-titels, waaronder bijvoorbeeld de magnesis power uit BOTW. Een Switch 2-port zal daarom een enorme opgave zijn. Dat gaf Jin-young in maart al aan, vandaar ook het eerdergenoemde onderzoek.

Wel lijkt het erop dat het bedrijf doorgaat met de voorbereidingen voor een Nintendo Switch 2-versie. Want nu drie maanden later komt de game opnieuw ter sprake toen een aandeelhouder naar de status van het onderzoek naar de Switch 2-port vroeg. Daarop zei de CEO het volgende:

‘Wij vinden het belangrijk om Crimson Desert op zoveel mogelijk platforms te presenteren. We zijn de Nintendo Switch 2 aan het bekijken en de ontwikkeling ervan is inmiddels zover dat de basisgameplay speelbaar is. Platformuitbreiding is echter meer dan een simpele port; de sleutel is of we de graphics, actie en openwereldervaring van Crimson Desert volledig kunnen behouden op dat apparaat. De Switch 2-versie vereist nog optimalisatie en technische verificatie, en we moeten ook de samenwerking met partners evalueren en nagaan of deze aan onze kwaliteitsnormen voldoet. Daarom is het moeilijk om een ​​releasedatum te bevestigen. We zullen deze transparant bekendmaken zodra er meer informatie beschikbaar is.’ (vertaald met Google Translate)

De volledige briefing van Pearl Abyss kun je hier lezen. Voor de duidelijkheid, ook nu is een Switch 2-port voor Crimson Desert nog steeds geen zekerheid. We kunnen daarom alleen maar blijven wachten op een officiële aankondiging.

Zie jij een Switch 2-port van Crimson Desert wel zitten of speel jij hem toch liever op andere platformen? We zijn benieuwd, laat het ons weten in de reacties!