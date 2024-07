Castaway aangekondigd voor de Nintendo Switch

De geruchten zijn waar!

Er waren al geruchten, maar nu is het echt: Castaway is aangekondigd voor de Nintendo Switch. De releasedatum is ook al bekendgemaakt: Castaway komt uit op 16 augustus.

Castaway is een retro-geïnspireerde avonturengame. Je speelt als Martin, wiens ruimteschip op een onbewoond eiland is neergestort. Op dit eiland bevinden zich monsters die je hond hebben ontvoerd. Je moet je wapens terugvinden en ervoor zorgen dat je je hond terugkrijgt. Door de drie bazen te verslaan en de verhaallijn te voltooien, kun je de survivormodus ontgrendelen. Dit is een modus waarin je een toren van 50 verdiepingen moet beklimmen, waarbij elk level steeds moeilijker wordt. De game kan in een pacifistische modus worden gespeeld, maar er is ook een ‘unfair’ modus en een ‘speedrun’ modus. In de game zijn er verschillende unieke wapens, zoals een grijphaak, de ‘Pickaxe of Power’ en het ‘Sword of Speed’.

Welke modus ga jij spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer.