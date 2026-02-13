Castlevania: Belmont’s Curse is aangekondigd voor de Switch

Gisteren vond er een State of Play presentatie plaats van Sony. State of Play’s zijn een beetje Sony’s antwoord op Nintendo Directs. Tijdens deze presentatie werden allerlei games aangekondigd die de komende tijd naar de PlayStation 5 komen. Maar naast exclusives waren er ook veel third party titels te bekennen in de presentatie. Tijdens de show had Konami een groot blokje waarin zij veel games aankondigden, waaronder Darwin’s Paradox en dus ook een geheel nieuwe Castlevania met de subtitel: Belmont’s Curse. Castlevania: Belmont’s Curse wordt gemaakt door Evil Empire en Motion Twin, die we kennen van Dead Cells en The Rogue Prince of Persia. Deze nieuwe Castlevania komt naast de PlayStation 5, de Xbox Series X|S en de PC ook uit voor de Switch 1 en 2. De game moet ergens dit jaar verschijnen, maar een releasedatum of periode is nog onbekend.

Castlevania: Belmont’s Curse speelt zich af in Parijs in het jaar 1499. Dit is 23 jaar na de gebeurtenissen in Castlevania: Dracula’s Curse. In de game speel je met de opvolger van Trevor Belmont, die weer is uitgerust met een heilige zweep genaamd: “Vampire Killer”. Met dit legendarisch wapen neem je het weer op tegen allerlei beesten, vampieren en bovennatuurlijke dreigingen. Naast de zweep zitten er ook andere wapens in Belmont’s Curse, waaronder verschillende zwaarden. Andere wapens wil de ontwikkelaar op een later tijdstip onthullen. Bekijk de trailer hieronder: