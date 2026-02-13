Virtual Boy headset kan gebruikt worden voor Zelda Breath of the Wild en Super Mario Odyssey

De speciale Virtual Boy headset accessoire die Nintendo volgende week op 17 februari uitbrengt voor de Switch 2 kan ook gebruikt worden voor alle games die Nintendo een VR-mode update hebben gekregen. Het gaat hierbij om: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Smash Bros. Ultimate en Captain Toad: Treasure Tracker. Deze games hebben oorspronkelijk een VR-mode gekregen om te werken met LABO VR, maar zijn dalijk ook op deze manier te spelen met de Virtual Boy accessoire. Dit is bevestigd door journalisten van de website Video Games Chronicle. De Virtual Boy accessoire is te koop via de My Nintendo Store tegen een prijs van €79,99. Naast de traditionele variant is er ook een goedkopere kartonnen variant beschikbaar voor €19,99. Ben jij van plan om binnenkort met één van deze klassieke VR headsets aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!