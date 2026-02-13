Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 komt naar de Switch en Switch 2

Een andere onthulling tijdens de PlayStation State of Play gisteravond ging over de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. Konami laat weten dat deze bundel op 27 augustus naar diverse platformen komt waaronder de Switch en Switch 2. In 2023 verscheen Vol. 1 voor de Switch en nu dus een volgend pakket aan Metal Gear Solid Titels. In Vol. 2. gaat het om Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, de HD-Collectie versie van Metal Gear Solid: Peace Walker en Metal Gear: Ghost Babel.

Zoals we kunnen zien op bovenstaande afbeelding gaat de fysieke versie van de Switch 2-release een gamekeycard worden. Op de Switch zal een deel van de data op de gamecard staan, maar het lijkt erop dat je de rest van de collectie zult moeten downloaden. Wil je meer weten over de aanstaande release van de Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, kijk dan hier op de officiële website!