Darwin’s Paradox! komt 2 april naar Switch 2

Begin vorig jaar werd Darwin’s Paradox! voor later dat jaar aangekondigd. Dat werd niet gehaald en al snel werd het naar 2026 verplaatst. Inmiddels weten we dat 2026 zeker gehaald gaat worden, want de releasedatum voor Darwin’s Paradox! is bekend. Deze werd middels een trailer aangekondigd, die je hieronder kan bekijken. Op 2 april 2026 komt de game uit op de Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series en pc. De game zal €24,99 gaan kosten.

Deze titel is een platform-, avonturen- en puzzelspel in één. Darwin’s Paradox! belooft een groots avontuur te worden waarin je in de huid kruipt van Darwin. Deze jonge, charmante en vooral intelligente octopus wordt op een dag uit de oceaan gevist en gevangen genomen in een enorm mysterieus industrieel bedrijf. Hij ziet het natuurlijk niet zitten om zijn leven te spenderen tussen de bedreigende machines en vreemde opslagtanks. Daarom probeert Darwin met gevaar voor eigen leven terug te keren naar zijn thuisbasis en daar mag jij dit weekdier met drie harten bij helpen!

Ga jij gelijk op de releasedatum Darwin’s Paradox! kopen? Laat het ons weten in de reacties!