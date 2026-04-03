Launch trailer Darwin’s Paradox voor de Nintendo Switch 2

Cinematische platformer Darwin’s Paradox verscheen gisteren op de Nintendo Switch 2. Deze game, waarin je een octopus speelt die een groots avontuur beleeft, is begin 2025 aangekondigd, maar kende enkele vertragingen. Om deze release te vieren hebben Konami en ZDT dan ook een nieuwe launch trailer online gezet. Hierin krijg je nog even een goed beeld van het uitgangspunt van deze game. Mocht je dan ook benieuwd zijn waar deze grappige en enigzings slijmerige game over gaat dan kun je de trailer hieronder bekijken.

Deze titel is een platform-, avonturen- en puzzelspel in één. Darwin’s Paradox! belooft een groots avontuur te worden waarin je in de huid kruipt van Darwin. Deze jonge, charmante en vooral intelligente octopus wordt op een dag uit de oceaan gevist en gevangen genomen in een enorm mysterieus industrieel bedrijf. Hij ziet het natuurlijk niet zitten om zijn leven te spenderen tussen de bedreigende machines en vreemde opslagtanks. Daarom probeert Darwin met gevaar voor eigen leven terug te keren naar zijn thuisbasis en daar mag jij dit weekdier met drie harten bij helpen!