CloverPit komt naar Switch en Switch 2

CloverPit komt naar de Switch en de Switch 2 dat hebben uitgever Future Friends Games en ontwikkelaar Panik Arcade vandaag aangekondigd. Beide versies staan gepland om op 13 augustus te verschijnen. CloverPit wordt door de ontwikkelaar omschreven als een: “rogue-liteslot machine nightmare”. Spelers van de game zijn ook instaat om de Unholy Fusion DLC te kopen wanneer de game verschijnt. Deze DLC voegt een extra gok apparaat toe en meerdere charms en charmfusions. De Switch 2-versie bevat naast de standaard controls ook de muis-controls van de Joy Con 2-controllers.

CloverPit is dus een rogue-lite die spelers opsluit in een cell met een gokapparaat en een ATM. In de game moet je aan het eind van iedere ronde je schuld afbetalen anders ga je letterlijk ten onder. In de game manipuleer je de machine om meer coins te krijgen. Je kunt tussen de rondes allerlei upgrades kopen waarmee jij jouw kansen kan beïnvloeden. Waag jij de gok met deze game? Laat het weten in de reacties!