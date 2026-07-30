SpeedRunners 2: King of Speed snelt later dit jaar naar Nintendo Switch

Eerder dit jaar werd SpeedRunners 2: King of Speed aangekondigd voor diverse platformen. Vandaag voegen uitgever tinyBuild en developer Fair Play Labs ook Nintendo Switch toe aan de line-up. De releasedatum krijgen we er gelijk bij: 3 september 2026. Dat is enkele maanden na de release voor de overige platformen.

SpeedRunners 2: King of Speed is het vervolg op de supersnelle multiplayer-game uit 2016, waarbij spelers als laatste staande moeten blijven terwijl ze voortdurend dezelfde hindernisbaan afleggen. Met wapens en gadgets moeten ze hun tegenstanders dwarszitten om ze voor te blijven. De Mario Kart van de 2D-platformres, wordt de game soms ook wel genoemd. De formule is simpel maar effectief, en de bedoeling is dat het vervolg het succes van het origineel tien jaar later gaat voortzetten. Je kunt zowel lokale als online potjes spelen. Je doel blijft het zelfde: de race winnen. Het vervolg introduceert naast een campagne-modus ook nieuwe en terugkerende personages, nieuwe power-ups en natuurlijk gloednieuwe levels en modi. Ben jij de beste speedrunner in de vriendengroep?