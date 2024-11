Componist Yasuaki Iwata heeft Nintendo verlaten

Ja, je leest het goed: gisternacht heeft componist Yasuaki Iwata op een bericht op het platform X laten weten dat hij Nintendo heeft verlaten. Misschien doet deze naam niet meteen een belletje bij je rinkelen, maar hij heeft voor vele mooie deuntjes gezorgd als het gaat om Nintendo-spellen. Zo begon hij zijn carrière bij Nintendo met muziek te maken voor Super Mario 3D World. Uiteraard is dit niet de enige game waar hij aan heeft bijgedragen, want titels als Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons en Super Smash Bros. Ultimate staan ook deels op zijn naam.

We kunnen dus wel zeggen dat Nintendo een talent armer is, maar wees vooral niet getreurd als je fan was van Yasuaki. In onderstaand bericht is namelijk te lezen dat meneer Iwata druk bezig is met zijn volgende project. In de nabije toekomst zal hij meer informatie naar buiten brengen.