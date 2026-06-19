Nintendo Museum opent dit najaar Super Family Restaurant

Het Nintendo Museum in Kyoto krijgt een nieuwe eetgelegenheid. Dat heeft het bedrijf vandaag aangekondigd op hun X-account. De desbetreffende post is hieronder te zien.

Deze nieuwe eetgelegenheid krijgt de naam: Super Family Restaurant en opent ergens in de herfst haar deuren. Een exacte releasedatum volgt later. Volgens Nintendo wordt er gewerkt aan een gevarieerd aanbod met onder andere gerechten, desserts en drankjes. Het Nintendo Museum opende oorspronkelijk in 2024 in Uji, Kyoto, en laat bezoekers kennismaken met de lange geschiedenis van het bedrijf: van Hanafuda-kaarten tot alle consoles door de jaren heen. Onze Jorden heeft het museum vorig jaar bezocht. Hier kun je teruglezen wat hij ervan vond.

Ben jij al naar het Nintendo Museum geweest of ben jij van plan om hier binnenkort nog heen te gaan? Laat het weten in de reacties!