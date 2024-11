SEGA Mega Drive Classics verdwijnt per 7 december uit Nintendo eShop

In 2018 bracht SEGA de game SEGA Mega Drive Classics uit op onder andere de Nintendo Switch. Deze collectie bevat een hoop klassiekers die hiermee voor het eerst speelbaar werden op de Switch. Helaas heeft SEGA beslist om SEGA Mega Drive Classics uit de Nintendo eShop te halen. Dit zal per 7 december 2024 om 8.59 uur gebeuren. Daarna is de game digitaal niet meer te koop. Wil je hem nog hebben, dan zal je hem voor die tijd digitaal moeten aanschaffen. De huidig prijs is €29,99. Of er nog een aanbieding komt voor de game uit de schappen wordt gehaald, is onbekend. Iedereen die hem digitaal heeft gekocht kan hem na die datum altijd opnieuw downloaden en spelen. Een andere optie om dit te blijven spelen is middels een fysiek exemplaar.

SEGA Mega Drive Classics is een collectie bestaande uit ruim 50 Mega Drive- en Genesis-games. Een deel daarvan is speelbaar via SEGA Mega Drive – Nintendo Switch Online. Deze zullen ook tegelijkertijd met SEGA Mega Drive Classics verdwijnen. Ze blijven dus speelbaar voor wie een abonnement op Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket heeft.

Baal jij dat SEGA Mega Drive Classics uit de eShop verdwijnt? Heb jij deze collectie al in bezit? Laat het ons weten in de reacties!