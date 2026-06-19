[Review] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (S2) – veel definitiever kan niet

Toen in 2011 Xenoblade Chronicles verscheen (in Europa) leek het erop dat de franchise meteen ten dode was opgeschreven. De verkopen waren niet om over op te scheppen en de timing was ook niet perfect. Niet alleen was het einde tijdperk van de Wii, de Wii U erachteraan was een grote flop. Toch keerden we terug naar de Bionis en Mechonis met de game voor de 3DS en nu meer dan 6 jaar geleden ook op de Switch. Deze laatste hebben wij hier gereviewd inclusief het nieuwe stuk verhaallijn, maar die Definitive Edition is dus nog een stukje definitiever geworden. Dit door de Switch 2 Edition. Na de teleurstelling van de upgrade van Xenoblade X is het dus hopen dat deze in de smaak valt. We gaan met deze review vooral in op de vernieuwingen.

Deze versie kost als je hem nieuw koopt € 69,99 en de upgradepack is € 9,99. In tegenstelling tot Xenoblade Chronicles X is de verbetering niet alleen grafisch van aard. Ja, de game is natuurlijk mooier met 4K op tv en 1080p op handheld met beide versies op maximaal 60fps. Helaas blijkt wel dat de framerate niet helemaal stabiel is op intensere gebieden. Wel ben ik een stuk meer tevreden over de upscaling in deze upgrade dan bij X.

Dat is echter nog niet alles. Er is daadwerkelijk aangepaste content. Zo is er een gloednieuwe missie met een Nopon waarmee je een soort jet krijgt. Hiermee kun je op veel hogere snelheid je door de wereld verplaatsen. Iets wat ik eerlijk gezegd erg fijn vind met hoe groot de wereld is en hoe langzaam je loopt. Nadat je de voertuigen hebt vrijgespeeld kun je het ook in de extra verhaalcontent gebruiken. Voor New Game+ zul je hem wel opnieuw moeten vrijspelen.

Daarnaast zijn er verschillende aspecten van het spel verbeterd. Zo wordt er meer gebruik gemaakt van haptics waardoor scènes extra impact maken, maar ook zijn heart-to-heart-gesprekken nu volledig ingesproken en zijn er nieuwe outfits beschikbaar. Het lijkt misschien niet veel, en als je alles volledig hebt uitgespeeld is dat ook zeker zo. Alleen als je het volledig wilt herspelen is het aan te raden. Toevallig iets wat ik nog met New Game+ wilde doen.

Eigenlijk een gewoon een erg goede aankoop

Je gaat deze upgrade of nieuwe versie van het spel natuurlijk niet aankopen voor de extra content, wat dat zit er niet heel veel in. Nee, deze versie is echt de perfecte aankoop als je de Switch-versie niet hebt gespeeld want de extra content daarin is het sowieso al waard. Of, wanneer je de game nog een keer wilt doorspelen. De verbeterde graphics, heart-to-heart en de jet maken de game samen met de prachtige graphics weer een uitstekende game om weer doorheen te bewegen.