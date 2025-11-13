Content Update 4 komt eerder dan verwacht voor Hello Kitty Island Adventure

Een paar weken geleden schreven we over het uitstel van de City Town-DLC voor Hello Kitty Island Adventure. In datzelfde bericht maakten we ook melding van Content Update 4 (CU4). De verwachting toen was dat deze update midden december voor de Nintendo Switch beschikbaar zou komen. Maar een bericht op de officiële Discord-server geeft nu aan dat we deze update al eerder mogen verwachten. Gestreefd word naar een release eind november, begin december voor Nintendo Switch-spelers. Hello Kitty-spelers die de game op PlayStation 5 of pc spelen, kunnen CU4 zeer waarschijnlijk midden volgende week al verwachten.

Wat voegt CU4 toe?

CU4 is alweer de vierde content update na die van september (CU3) en de eerdere updates afgelopen zomer. Op de Discord-server zijn de volledige patch-notes van CU4 al te vinden. Het is nogal een lijst, dus neem daar vooral zelf een kijkje als je de volledige inhoud wil weten. CU4 bevat in ieder geval nieuwe evenementinhoud en quests, een nieuwe bloem, extra bezoekers en gudetama, én veel Quality of Life (QoL)-improvements en bugfixes. Zowel voor de basisgame als voor de eerder verschenen Wheatflour Wonderland-DLC.

Kijk jij uit naar de komende gratis update CU4 voor Hello Kitty Island Adventure?