Hello Kitty Island Adventure ontvangt om 17.00 uur Content Update 2

Hello Kitty Island Adventure is sinds januari beschikbaar op de Nintendo Switch. Vorige maand verscheen Content Update 1, die een hoop nieuwe dingen toevoegde aan de game. Denk aan een heel nieuw dorp in de sneeuw, de mogelijkheid om vrienden op elk moment bij je te roepen en nieuwe items. Content Update 2 stond gepland voor eind juni en heeft nu een datum gekregen. Vandaag om 17.00 uur zal de update droppen op de Nintendo Switch. Dat heeft Sunblink onthuld op de Discord-server die gewijd is aan Hello Kitty Island Adventure. Trouwens een echte aanrader als je op de hoogte wil blijven van alle updates voor de game.

In Content Update 2 worden verscheidene zaken toegevoegd. Zo komen er twee nieuwe bezoekers bij, gaat er een andere mogelijkheid komen om alle materialen te laten verzamelen en komen er nieuwe quests. Het is bewust vaag beschreven, omdat het spoilers zijn voor wie nog niet al te ver is in het verhaal. Voor bepaalde dingen moet je namelijk bepaalde missies hebben afgerond of bepaalde bezoekers al op je eiland hebben. Deze update zal daarom vooral voor wie het verhaal zo goed als uitgespeeld heeft interessant zijn. Naast de toevoegingen zullen er ook bugfixes zijn en andere kleine verbeteringen.

Kijk jij uit naar deze update? Laat het ons weten in de reacties!