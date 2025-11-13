Cozy-survivalgame Winter Burrow is te spelen op de Nintendo Switch

Gisteren verscheen Winter Burrow voor de Nintendo Switch. Deze game over een muis die terugkeert uit de grote stad is alleen digitaal te verkrijgen via de Nintendo eShop. Momenteel is de cozy-survivalgame met een 10% launchkorting te verkrijgen. Dat betekent dat je de titel tot en met 26 november voor €17,55 kunt aanschaffen in plaats van €19,50. Met het kouder wordende weer de aankomende dagen is dit wellicht een geschikte titel voor wie op zoek is naar een relaxte game. Bij een release hoort natuurlijk ook een launchtrailer. Die kun je onderaan dit bericht bewonderen.

Winter Burrow is de nieuwe game van Pine Creek Games en Noodlecake waarin je op je eigen tempo als muis probeert te overleven. Diep in een besneeuwd bos zul je je vervallen jeugdhol moeten herstellen. Dit doe je terwijl je overeind probeert te blijven te midden van gure omstandigheden. Verzamel grondstoffen, brei truien om warm te blijven, bak taarten en richt je hol zo in dat je op een relaxte manier kan bijkomen bij het haardvuur. Buiten zul je het moeten opnemen tegen het insectenleven en zul je de kou moeten trotseren. De winter kan immers erg streng zijn. Ontmoet nieuwe vrienden, breid je overlevingshandboek uit en ontdek wat er met je tante is gebeurd, nadat zij verdwenen is terwijl ze eigenlijk op je huis zou passen.

Wij hebben tijdens Gamescom een voorproefje gekregen van deze charmante game. Lees vooral onze preview om een nog betere indruk van Winter Burrow te krijgen!