Nieuwe content Hello Kitty Island Adventure vertraagd

Vorige maand verscheen na wat vertraging de Wheatflour Wonderland-DLC voor Hello Kitty Island Adventure ook voor fans in Europa. Ook Content Update 3 (CU3) ging toen live. En nu bericht Sunblink spelers alweer over nieuwe content voor de game via de officiële Discord-server. In de betreffende post wordt een update gegeven voor de aankomende City Town-DLC en er is nieuws over Content Update 4 (CU4).

City Town-DLC

Wat betreft de City Town-content laten de makers weten dat de beoogde release van deel 1 eind dit jaar niet gehaald gaat worden. Uit feedback van beta-testen blijkt namelijk dat ze meer tijd nodig hebben om het gewenste kwaliteitsniveau te halen. Daarom wordt de nieuwe DLC uitgesteld naar volgend jaar. Gesproken wordt over een release ergens in april – juni 2026. City Town is de eerste metropool van Hello Kitty Island Adventure op Imagination Island en is momenteel alleen te spelen op Apple Arcade.

Fans niet blij met het prijskaartje

Wat tevens in het bericht te lezen is, is dat City Town voor Nintendo Switch-spelers een betaalde DLC gaat worden. Net zoals Wheatflour Wonderland. En daar reageren fans nogal verontwaardigd op, omdat Sunblink er eerder op gehint zou hebben dat de City Town-DLC gratis zou zijn. Zo zijn er op de subReddit r/HelloKittyIsland diverse gesprekken te vinden waarin spelers hun ongenoegen uiten. Maar ook via de officiële Discord-server geven fans feedback aan de makers. Sunblink geeft in reactie daarop aan de vertraging ook jammer te vinden en zorgvuldiger te willen omgaan met hun communicatie over updates. Als je nieuwsgierig bent naar de volledige antwoorden van Sunblink, neem dan een kijkje op de Discord-server. Waar dit uiteindelijk allemaal toe leidt qua releasedatum en prijs voor de City Town-DLC moeten we maar afwachten. Maar dat het bericht van Sunblink wat heeft losgemaakt onder Hello Kitty Island Adventure-spelers is duidelijk.

CU4 is alweer de vierde content update na die van vorige maand en de eerdere updates afgelopen zomer. Een positieve noot is dat fans minder lang hoeven te wachten op Content Update 4. Die verschijnt namelijk midden december 2025. Wat voegt CU4 dan toe? Het bevat nieuwe evenementinhoud, een nieuwe bloem, extra bezoekers en gudetama, én veel Quality of Life (QoL)-improvements en bugfixes.

Wat vind jij van dit bericht van Sunblink over de nieuwe content voor Hello Kitty Island Adventure?