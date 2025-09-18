Wheatflour Wonderland-DLC voor Hello Kitty Island Adventure in Europa vertraagd

Fans van Hello Kitty Island Adventure die uitkeken naar de release van de Wheatflour Wonderland-DLC zullen helaas nog een paar dagen extra moeten wachten. De uitbreiding verschijnt vandaag wereldwijd, alleen in Europa is de release vertraagd naar 23 september. Dat heeft Sunblink vannacht bekendgemaakt via de Discord-server van de game. Reden hiervoor is een onvoorziene toelatingseis zoals te lezen is in onderstaand bericht. Ook Content Update 3 die gelijk met de uitbreiding zou verschijnen is uitgesteld naar 23 september. Spelers zullen het dus nog even langer moeten doen met de eerdere updates.

In de betaalde uitbreiding Wheatflour Wonderland blijkt je café toegang te geven tot de gelijknamige wereld. En Wheatflour Wonderland is natuurlijk niet compleet zonder het nieuwe personage Cogimyun, een heuse Wheatflour Fairy! Cogimyun voegt samen met haar huisdier Ebi Fry en haar broertje Cogimyon magische vrolijkheid toe aan de nieuwe wereld. Al is er niet alleen voor de sier, want je kunt ook bevriend met haar raken. En dat is niet het enige, want je leert ook nieuwe dingen koken en craften. Zoals toverstaffen waarmee je magie kunt gebruiken en in diertjes of voorwerpen kunt veranderen! Voor de verzamelaars zijn er met goed puzzelwerk ook verzamelbare Wheathearts te verkrijgen, en daarnaast kun je ook genieten van de drie nieuwe minigames. Had ik al gezegd dat je een Wheatflower kunt laten bloeien om het glitter-effect te kunnen ontdekken?