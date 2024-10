Corpse Party II: Darkness Distortion vertraagd naar 2025

Begin dit jaar is Corpse Party II: Darkness Distortion aangekondigd, een vervolg op deel 1, een cult- klassieker op het gebied van survival horror. De game stond gepland voor release deze herfst, maar nu het inmiddels bijna eind oktober is begonnen mensen zich af te vragen wat er met de titel aan de hand was. En met goede reden, nu blijkt. Het officiële X account heeft namelijk aangekondigd dat Corpse Party II helaas iets vertraagd is. Dit om het team meer tijd te geven om aan de kwaliteit te werken. De game staat nu gepland voor release in ‘2025.’ Een concretere datum is nog niet bekend. We houden jullie in ieder geval op de hoogte.

Waar gaat Corpse Party II: Darkness Distortion over?

Corpse Party II is het vervolg op een game die inmiddels is uitgegroeid tot een cultklassieker, met nieuwe personages, een nieuwe setting en een nieuwe vloek. De game speelt zich af in het Amare Est Vivere-ziekenhuis, waar niets is wat het lijkt. Jij volgt drie scholieren, waaronder een streamer die een urban legend wil debunken: de legende “Ayame’s Mercy.” Dat loopt echter niet helemaal volgens plan, en de drie meiden roepen een kwaadaardige vloek op zich af.

Aan jou de taak om de dames in leven te houden en te beschermen tegen de kwade geest van Ayame en de andere gruwelen die zich in dit lugubere ziekenhuis schuilhouden. Je speelt zowel in third person als in first person (als je durft), in combinatie met de visual novel-achtige manier waarop het verhaal wordt verteld. De game bestaat uit zes hoofdstukken en nog eens acht scenario’s. Er zijn meerdere eindes om te ontdekken, niet allemaal even vrolijk. Lukt het jou om iedereen in leven te houden?