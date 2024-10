Epic Universe opent volgend jaar de deuren

Er is een nieuwe video verschenen waarin de openingsdag bekend is gemaakt van Epic Universe, het nieuwe pretpark in Orlando, Florida. Nintendo is ook van de partij!

Super Nintendo World en meer

Het was al duidelijk dat er in Epic Universe een plekje was gereserveerd voor Nintendo. Na Universal Studios Californië krijgt dus ook Florida een Super Nintendo World. Deze is, net als in Japan, voorzien van een Super Mario-wereld en een Donkey Kong-gedeelte. Qua attracties kun je denken aan een Mario Kart-achtbaan en sjezen door de mijnen met Donkey Kong. Bovendien is het al een hele beleving om door het prachtig vormgegeven park te lopen. Naast de wereld van Nintendo, zijn er nog vier andere ‘portals’ om te ontdekken:

The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic

How To Train Your Dragon – Isle of Berk

Dark Universe

Celestial Park

Binnenkort gaat de kaartverkoop van start. Het is echter nog niet mogelijk om alleen een ticket voor Epic Universe te kopen. Er is alleen de mogelijkheid om een gecombineerd pakket te bestellen. Het park is namelijk onderdeel van Universal, dat nog drie andere pretparken heeft. Islands of Adventure, Volcano Bay en Universal Studios. Op 22 mei 2025 opent het nieuwe pretpark haar deuren. Ben jij al aan het sparen?