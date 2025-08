Cozy Caravan komt naar de Nintendo Switch

5 Lives Studios heeft aangekondigd hun ’traveling merchant adventure game’ Cozy Caravan naar de Switch te brengen. De game is momenteel in Early Access op Steam te spelen, waar deze versie erg positief ontvangen is. Wanneer de game klaar is voor de release zal ook de Nintendo Switch versie verschijnen. Het zal dan alle content bevatten die de game heeft gekregen tijdens de Early Access. Wanneer de game gaat verschijnen is helaas nog niet duidelijk, want een release datum is nog niet gegeven. Hieronder kun je in ieder geval alvast een oude trailer bekijken.

In Cozy Caravan creer je een schattige alter ego waarmee je op pad gaat om een reizende winkel te openen. Sman met de beste vriend Bubba en je trouwe Caravan verken je een magische en schattige wereld waarin je nieuwe personages ontmoet en een rustig leventje leidt. Verzamel materialen, creëer spullen aan de hand van schattige mini-games en zet daarna je marktje op om deze spulletjes te verkopen. Geniet van de warmte die kleine dorpjes met zich meebrengen en help de lokale bevolking met hun problemen, of leer hun geschiedenis kennen.