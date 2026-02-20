A Storied Life: Tabitha onderweg naar de Nintendo Switch

A Storied Life: Tabitha komt later dit jaar naar de Nintendo Switch. Dat hebben uitgever Secret Mode en ontwikkelaar Lab42 bekend gemaakt. Het is een cozy verhaal gestuurde game waarin je de memoires van een dierbare probeert te herstellen. Dit doe je door hun huis te onderzoeken en te besluiten wat er belangrijk is en wat niet. Om een idee te krijgen van de game is er alvast een trailer verschenen, welke je hieronder kunt bekijken. De game staat momenteel gepland voor release op 14 april.

A Stories Life: Tabitha is een verhaal gestuurde game over herinneringen, nalatenschap en ontdekkingen, geïnspireerd door games als Unpacking, A Little to the Left en klassieke woordspellen zoals Mad Libs. In de game heb jij een landgoed geërfd van iemand die je nauw aan het hart stond. Deze persoon is van ouderdom overleden, maar heeft je een brief geschreven waarin hij je aanmoedigt om eventuele kostbare spullen op het landgoed te verkopen. Echter, een ongeluk gebeurd waardoor je besluit de spullen in het huis eens goed onder de loep te nemen. Er zou namelijk een memoires gepubliceerd worden van dit persoon, maar door een fout raakt deze beschadigd. Jij gaat op onderzoek uit om deze memoires te herstellen. Kam kamer voor kamer door het huis heen, verdeel de spullen die je daar vind en ontdek een geheim verleden aan de hand van de spullen die je vind. Aan welke voorwerpen hangen herinneringen en welke zijn simpelweg troep? Je hebt maar een gelimiteerd aantal dozen en ruimte, je zult sommige dingen moeten weggooien… en vergeet ze niet goed in te pakken!