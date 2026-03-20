Cozy open-world game Duck Side of the Moon waggelt naar de Switch

Starbrew Games heeft aangekondigd dat hun cozy open-world exploration game Duck Side of the Moon naar de Nintendo Switch komt. Deze game van Nederlandse bodem staat momenteel gepland voor release op 7 mei. Om dit nieuws bekend te maken is er natuurlijk ook een trailer verschenen, die je nog even een goed beeld geeft van deze vriendelijke en kleurrijke game. Deze trailer kun je hieronder bekijken.

In Duck Side of the Moon speel jij als Doug, een overwerkte eend-astronaut die op zoek is naar een nieuwe thuisplaneet. Neergestort in een vreemd sterrenstelsel, is deze pauze misschien precies wat hij nodig heeft! Of je nu de omgeving verkent of gewoon geniet van de sterren, in dit universum bepaal jij het tempo. Verken een wereld vol geheimen, waarbij je zeldzame materialen in grotten vind, vreemde outfits op de kermis en wie weet wat er zich in de binnenkant van een vulkaan bevind. Maak vrienden, verbeter je ruimteschip en vind een plek in dit kleurrijke universum.