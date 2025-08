Cronos: The New Dawn verschijnt op 5 september voor de Nintendo Switch 2

Cronos: The New Dawn verschijnt op 5 september voor de Nintendo Switch...

Tijdens de Nintendo Direct van vandaag is Cronos: The New Dawn officieel aangekondigd voor de Nintendo Switch 2. Deze duistere survival-horrorgame verschijnt op 5 september 2025, en de eerste trailer maakt meteen indruk.

In Cronos stap je in de schoenen van een zogenaamde Traveler, die heen en weer reist tussen een post-apocalyptische toekomst en het grimmige Polen van de jaren 80. Je missie: de mensheid redden van nachtmerrelijke wezens die kunnen fuseren tot dodelijke abominaties. Verbrand vijanden voordat ze samensmelten. Verzamel zielen van het verleden. Overleef met beperkte middelen in een wereld waar elke kogel telt en elk besluit gevolgen heeft. Met een mix van brute actie, tactisch plannen en psychologische spanning, biedt Cronos: The New Dawn een unieke horrorervaring. Maar pas op: hoe meer zielen je meeneemt, hoe dieper je in de waanzin zakt.

Ben jij klaar voor het onbekende? laat het weten in de reacties en kijk hier de trailer!