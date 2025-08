SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide officieel aangekondigd voor Nintendo Switch 2

Enkele dagen geleden was het nog een gerucht: THQ Nordic zou werken aan een nieuwe SpongeBob game. Dit gerucht, die tevens meldde dat de game SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide zou heten, blijkt het bij het rechte eind te hebben. Tijdens de THQ Showcase 2025 is SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide namelijk officieel aangekondigd, en voor de Nintendo Switch 2. Het is alweer de derde SpongeBob game van gamestudio Purple Lamp, en de eerste die op de Nintendo Switch 2 verschijnt. Een release datum is ook meteen gegeven, fans kunnen met dit deel aan de slag op 18 november. Nog wel even wachten dus. Er is ook een nogal interessante trailer verschenen, (David Hasselhoff?!?) deze kun je hieronder bekijken.

In SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide krijgen de Flying Dutchmen en King Neptunes het aan de stok met elkaar, en het resultaat is pure chaos! Twee wezens met zo’n grote ego, dat kan niet anders dan mis gaan… en dat gaat het ook! Geestelijke invloeden en wanorde spreidt zich uit over Bikini Bottom, en alleen de twee dapperste helden (soort van) zullen dit kunnen stoppen! SpongeBob en Patrick zullen moeten samenwerken om hun unieke vaardigheden te combineren en hopelijk ervoor zorgen dat niet heel Bikini Bottom in een geeststad veranderd… letterlijk! Van Neptune’s Paleis tot de ijzige hoogtes van Berg Bikini, fans zullen iconische plekken uit de serie moeten ontdekken, epische bazen moeten verslaan en vooral veel F.U.N. hebben!