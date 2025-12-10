Cozy Caravan reist in januari 2026 naar de Nintendo Switch

Gisteravond konden knusse gamers genieten van een nieuwe Wholesome Snack-presentatie. Hoewel het al bekend was dat Cozy Caravan naar Nintendo’s hybride console zou komen, ontbrak de releasedatum nog. Gelukkig bracht de showcase meer informatie naar buiten, waaronder de releasedatum van donderdag 8 januari 2026! Ook werden we blij gemaakt met een gloednieuwe trailer, welke onderaan dit artikel te bekijken is.

In Cozy Caravan creëer jij je eigen dierlijke personage, pak je jouw rugzak en ga je op pad met een woonwagen. Deze wagen dient niet alleen als winkel, maar ook meteen als huis en natuurlijk als vervoermiddel. De reden dat je op reis gaat is omdat de Whizz Bang Jaarmarkt eraan komt. Hierdoor willen alle personages voorzien worden van eten, gezelligheid en nog veel meer! Gaat het jou lukken de jaarmarkt tot een groot succes te maken?